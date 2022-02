Afrique du Sud: principaux points du rapport d’enquête sur la corruption d’Etat de l’ère Zuma

02/02/2022 | Le second volet des conclusions de quatre années d’enquête sur la corruption endémique pendant la présidence de Jacob Zuma (2009-2018) a été remis mardi au gouvernement sud-africain. Voici les principaux points des premières 1.400 pages du rapport, dont la dernière partie doit être publiée fin février.



Englué dans les scandales, l’ex-président a été contraint de créer lui-même la commission du juge Raymond Zondo chargée d’enquêter sur la corruption d’Etat, avant d’être poussé à la démission en 2018.



La commission a entendu plus de 300 témoins sur quelque 400 jours d’audition, mettant en cause 1.438 personnes et entités dont M. Zuma. Le degré de corruption était si élevé pendant ses neuf années de présidence que les Sud-Africains appellent le phénomène “capture d’État”.



Jacob Zuma a obstinément refusé de répondre aux questions de la commission, devenant “l’antithèse de la responsabilité”, condamne le rapport. L’ex-président a reçu une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice.



Son incarcération en juillet a déclenché une vague sans précédent de violences et de pillages. Il a été libéré pour raisons de santé deux mois après avoir entamé sa peine.



Le rapport recommande notamment la création d’une loi contre l’abus de pouvoir puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et une amende maximale de 1,2 million d’euros.

Lire l’article complet sur https://www.msn.com