L’atterrissage raté d’un avion de British Airways balayé par les vents filmé à Londres

02/02/2022 | Les vents violents provoqués par la tempête Corrie ont perturbé un vol dans le plus grand aéroport du Royaume-Uni. Un avion a failli rater son atterrissage à Heathrow. Le pilote a fait preuve de professionnalisme et de maîtrise de soi et a réussi à redécoller en toute sécurité.



La tempête Corrie, qui a touché une partie de l’Europe, provoque de fortes rafales qui perturbent notamment le fonctionnement des transports. Un aéronef de la compagnie British Airways a ainsi frôlé la catastrophe le 31 janvier à Londres. Fortement secoué par un vent violent au moment de l’atterrissage à l’aéroport d’Heathrow, il a touché la piste avant de perdre l’équilibre pendant un instant et de finir par reprendre de l’altitude.



Afin de ne pas s’écraser, le pilote a ainsi opté pour un procédé nommé “touch and go”, a précisé sur Twitter la chaîne Big Jet TV. La queue du fuselage semble toutefois avoir touché le sol, engendrant un peu de fumée. Une vidéo de la scène a été partagée le 1er février par cette même chaîne.



Source: https://fr.sputniknews.com/20220202/latterrissage-rate-dun-avion-de-british-airways-balaye-par-les-vents-filme-a-londres—video-1054940232.html