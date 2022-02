La majorité des Français trouveraient “problématique” que Macron ne participe pas aux débats

02/02/2022 | Un sympathisant LREM sur deux estime qu’Emmanuel Macron ne devrait pas esquiver le débat de premier tour de la présidentielle, selon une étude de YouGov pour le HuffPost. Qui plus est, cet avis est exprimé par une majorité prépondérante des sondés, alors que le Président sortant semble véritablement vouloir omettre cette étape.



Si la Macronie reste “sceptique” quant à une participation du Président sortant à des débats opposant tous les candidats, alors que lui-même ne s’exprime pas ouvertement sur le sujet, les Français ont un avis déjà tranché.



Comme le montre une étude de YouGov effectuée pour le HuffPost et publiée ce 2 février, 62% des Français ayant participé à ce sondage trouveraient “problématique” qu’Emmanuel Macron ne se plie pas devant cet exercice.



Quant à la répartition politique, cet avis est le plus fortement exprimé par les sympathisants socialistes (83%) et de La France insoumise (81%). Ce souhait est partagé par 67% des sympathisants des Républicains (LR) et du Rassemblement national (RN).

