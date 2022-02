Erdogan louvoie entre Kiev et Moscou

02/02/2022 | DÉCRYPTAGE – Le président turc, en visite en Ukraine ce jeudi, veut se poser en médiateur entre ses deux partenaires stratégiques pour éviter l’éclatement d’un conflit, qui l’obligerait à sortir de l’ambiguïté pour clarifier son jeu.



Sa proposition tient toujours. Depuis plus de deux mois, M.Erdogan offre ses bons offices à Moscou et à Kiev. «Notre souhait est de réunir au plus vite messieurs Poutine et Zelensky pour qu’ils discutent en face-à-face», espérait le président turc le 20 janvier dernier, conviant ses homologues à un sommet dans son pays. «Nous pouvons être un médiateur pour la paix», insistait-il le lendemain. L’invitation, réitérée depuis, révèle l’inquiétude de la Turquie face au risque d’un conflit entre la Russie et l’Ukraine, deux voisins du pourtour de la mer Noire avec lesquels elle a noué des relations privilégiées.



Ce jeudi à Kiev, le président turc et son homologue Volodymyr Zelensky discuteront notamment du florissant partenariat entre leurs industries de défense. Des moteurs ukrainiens équipent déjà des appareils turcs, dont le tout nouveau drone armé Bayraktar Akinci, vitrine du savoir-faire acquis par Ankara dans ce secteur de pointe. Les deux pays ont lancé en décembre…

Lire l’article complet sur https://www.lefigaro.fr