Boudé par le Golfe, le Liban fait la quête auprès d’une Turquie qui n’a plus de sous

02/02/2022 | Le Liban appelle à l’aide. Marginalisé par les pays du Golfe qui lui reprochent l’influence du Hezbollah, Beyrouth se tourne vers la Turquie. Ankara se rêve en parrain de la communauté sunnite libanaise mais n’aurait pas les moyens de ses ambitions.



La Turquie répondra-t-elle favorablement aux sollicitations de Beyrouth? Une chose est sûre, à l’aune de la crise économique multidimensionnelle qui frappe le pays du Cèdre, les dirigeants libanais se tournent vers Ankara. Après les visites infructueuses de l’ex-Premier ministre libanais Saad Hariri pour obtenir un soutien politique régionale en 2021, la venue du chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu en novembre dernier, voici que le chef du gouvernement libanais Najib Mikati a été reçu par M.Erdogan lui-même dans la capitale turque.



“Nous sommes déterminés à accroître notre assistance au Liban, notre coopération dans le tourisme et dans le domaine de l’éducation, et nous continuerons à contribuer aux forces de la Finul [la force d’interposition de l’Onu au Liban, ndlr]”,a promis le Président turc. Mais du côté libanais, l’urgence prime. Mikati ne s’est pas rendu en Turquie pour une simple visite de courtoisie. “Aujourd’hui, nous avons grand besoin de votre coopération et de votre aide. Votre amour personnel envers le Liban et nos relations personnelles étroites ouvriront de nombreuses portes à la coopération et à l’assistance”, a-t-il insisté.



Mais cette visite est à replacer dans un contexte particulier. Le Liban est marginalisé par les pays du Golfe et la communauté sunnite libanaise est orpheline depuis le départ politique de Saad Hariri la semaine dernière. “Cette visite de Mikati est de l’ordre du symbolique”, estime Jana Jabbour, docteur en Sciences politiques à Sciences Po Paris et enseignante à l’université Saint-Joseph de Beyrouth.

