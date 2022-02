Fraude aux investissements : “24Option” dans le viseur en Allemagne et en Israël

02/02/2022 | Des employés ont été arrêtés ; des biens immobiliers et des bijoux saisis en lien avec ce site accusé d’avoir soutiré des millions à des victimes et qui appartient à un Israélien



Le 10 août 2021, la police a mené un raid au domicile de Roey Hayun – un bien immobilier qui vaut plusieurs millions de dollars, selon les estimations. Hayun avait attiré l’attention des forces de l’ordre pour avoir aidé au financement initial du site internet de trading 24Option.com. Les forces de l’ordre ont saisi la maison, ils ont gelé les comptes bancaires de l’homme et ils ont aussi confisqué des voitures de luxe – une Audi, une Range Rover, une Polaris et une Bentley – une montre Rolex et un collier Cartier parmi d’autres signes extérieurs de richesse.



Cette opération du mois d’août n’était pas le premier accrochage entre Hayun et la justice. En 2016, l’homme avait plaidé coupable pour son activité de bookmaker et aussi pour blanchiment d’argent. Il avait alors été condamné à 28 mois de prison mais il avait bénéficié d’une libération anticipée grâce aux recommandations enthousiastes des travailleurs sociaux de la prison, alors même que la police et les procureurs étaient opposés à une telle perspective.



A la moitié environ de son séjour derrière les barreaux, l’Autorité des prisons l’avait soudainement envoyé dans ce qui était, selon l’avocat de Hayun, « l’aile la plus difficile » de la prison de Rimonim, après avoir obtenu l’information de la part de la police que le détenu était membre de l’organisation criminelle Musli. Son avocat avait nié une telle affiliation et affirmé que ce déplacement dans une aile réputée plus dure avait mis la vie de son client en danger.

