Covid-19 : pourquoi Israël, pionnier de la vaccination, bat quasiment un record de décès quotidiens

02/02/2022 21:16

60 patients diagnostiqués Covid perdent la vie chaque jour dans le pays hébreu, qui s’est lancé dès la fin du mois de juillet dans la campagne de vaccination de rappel.

Comme souvent depuis le début de la pandémie, Israël attire les regards des antivaccins. Plusieurs personnalités se sont étonnées, ces derniers jours, d’y constater un nombre record de décès alors que le pays hébreu a été présenté comme le pionner mondial de la vaccination contre le Covid. La très grande majorité des adultes ont reçu trois doses et la campagne de quatrièmes injections pour les plus de 60 ans a démarré début janvier.

Lire l’article complet sur https://www.leparisien.fr