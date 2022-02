Rapport : La police a utilisé un logiciel espion contre l’une des principales personnes impliquées dans les affaires de Nétanyahou

02/02/2022 21:41

Selon un rapport publié dans News 13, un contenu mobile étendu comprenant des photos, des messages, des appels et des applications est “pompé” sans ordonnance du tribunal ni autorisation appropriée.

La police a utilisé une fonction d’espionnage intrusive contre l’une des personnes impliquées dans l’une des affaires de Nétanyahou, a rapporté News 13 ce soir (mercredi).

Le chef de l’opposition Benjamin Nétanyahou et le parti du Likud ont déclaré : “Tremblement de terre – Ce soir, il a été révélé que des enquêteurs de la police ont fait irruption illégalement dans les téléphones pour renverser un puissant Premier ministre de droite”.

Le président d’Otzma Yehudit, le député Itamar Ben Gvir, a déclaré qu'”il n’y a pas d’autre choix que d’ouvrir une enquête pénale contre l’ancien commissaire Roni Alshikh, qui a abusé de la confiance, agi frauduleusement et tenté de mener un coup d’État contre le Premier ministre sortant”. L’ancien commissaire Roni Alsich.”

