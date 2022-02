Près d’un Français sur deux estime que sa situation économique s’est dégradée sous Macron

03/02/2022 | Alors que le gouvernement défend son bilan, 44% des Français estiment que leur situation économique s’est détériorée durant le quinquennat d’Emmanuel Macron, d’après un sondage de l’institut CSA.



Alors que le pouvoir d’achat est l’une des premières préoccupations des Français pour cette élection présidentielle, 44% des Français ont indiqué dans un sondage CSA pour CNews que leur situation économique personnelle “s’est détériorée” depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron. Pour une part similaire (40%), la situation “est restée la même”. Seuls 15% des personnes interrogées ont indiqué avoir vu leur situation s’améliorer.



Les personnes de plus de 65 ans ont été proportionnellement plus que les autres catégories de la population (50%) à se plaindre de l’état de leurs finances. L’effet s’inverse chez les 25-34 ans, qui sont 22% à avoir affirmé que leur situation est meilleure qu’il y a cinq ans.



Enfin, les électeurs de gauche sont bien moins nombreux (45%) que les sympathisants de Reconquête et du Rassemblement national (72%) à avoir constaté une détérioration de leur situation financière. Ils n’étaient que 11% à affirmer la même chose du côté des soutiens de La République en marche.

