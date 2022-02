Le documentaire ‘Tinder Swindler’ sur l’escroc israélien arrive sur Netflix

03/02/2022 | Shimon Hayut s’est fait passer pour le fils d’un magnat du diamant russo-israélien et a escroqué des femmes scandinaves



Le documentaire « The Tinder Swindler » sur l’escroc israélien Shimon Hayut, qui a trompé et exploité des femmes accostées sur des sites de rencontre, est arrivé sur la plate-forme Netflix.



Le documentaire de près de deux heures, réalisé par Felicity Morris, raconte l’histoire de plusieurs femmes dont le cœur et le portefeuille ont été atteints par Hayut, qui s’était présenté comme Simon Leviev, fils du magnat du diamant russe israélien Lev Leviev.



Hayut, désormais connu pour être le fils du grand rabbin d’El Al Airlines Yohanan Hayut, rencontrait des femmes scandinaves sur l’application Tinder, les amenait à croire qu’il était le fils du richissime magnat et commençait des relations à distance avec elles, pour au final les escroquer d’importantes sommes d’argent.





Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com