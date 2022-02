Aryeh Deri accusé d’avoir rompu son accord de négociation de peine

03/02/2022 | L’ex-ministre a esquivé une clause de “turpitude morale” en démissionnant de son poste de député, mais il a déclaré qu’il restera aux commandes du Shas



Le « Mouvement pour un gouvernement de qualité » a accusé mercredi le chef du Shas, Aryeh Deri, d’avoir rompu les clauses d’un accord de négociation de peine en vertu duquel il a été condamné à une amende pour des infractions fiscales en échange de son retrait de la vie politique.



Deri a été condamné mardi à une peine de 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 180 000 shekels.



En démissionnant du Parlement avant de signer l’accord judiciaire, il a pu esquiver une condamnation pour « turpitude morale » qui l’aurait empêché de siéger à ses fonctions pendant sept ans. Il a été reconnu coupable le jour même où la démission a pris effet et a avoué les infractions fiscales.



Condamnant Deri, le juge Shmuel Herbst du tribunal de district de Jérusalem a déclaré que la peine était « équilibrée et appropriée », notant que le politicien « quitterait la vie publique ».



Lors de la détermination de la peine, le tribunal a noté que toute crainte que Deri puisse à l’avenir « nuire à nouveau aux coffres de l’État » a été apaisée par la « certitude » qu’il n’aurait plus de lien avec des questions d’ « intérêt économique public puisqu’il sera éloigné de la sphère publique ».

