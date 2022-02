L’Iran a alimenté les tensions entre Juifs et Arabes en Israël avec un faux groupe Facebook

03/02/2022 | Le faux groupe ultra-orthodoxe encourageait les actions violentes contre des Arabes israéliens



Une enquête de la BBC et du projet Fake Reporter, publiée jeudi, révèle que le régime iranien a créé un faux groupe Facebook d’obédience juive ultra-orthodoxe pendant le conflit qui a opposé Israël au Hamas en mai 2021, dans lequel étaient diffusés des contenus anti-musulmans, et qui encourageait les actions violentes contre des Arabes israéliens.



Selon Fake Reporter, un groupe israélien qui scrute la désinformation dans les médias, l’objectif de la page était d'”alimenter” une guerre de religion tout en “entretenant la peur, la haine et le chaos”, et en enflammant les tensions avec les Palestiniens.



Selon l’enquête, le groupe créé par les Iraniens s’adressait à des organisations d’extrême droite et à la population ultra-orthodoxe.



Le groupe iranien a par ailleurs continué à opérer jusqu’à récemment, lorsqu’il a diffusé la vidéo de la confrontation entre Itamar Ben Gvir et des gardes de sécurité arabes.



Au-dessus de la vidéo, l’opérateur iranien du groupe a écrit : “Dommage qu’il ne lui en ait pas mis une dans la tête.”

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv