Comment une femme PDG a surmonté l’adversité pour trouver un remède contre l’uvéite (Calcalist)

04/02/2022 | “Je nous vois construire une grande entreprise qui se concentrera sur l’œil, au-delà de l’uvéite. Notre technologie a un potentiel énorme pour traiter d’autres maladies qui causent la cécité et traiter des millions de patients”, déclare le Dr Daphne Haim-Langford, qui souffre d’uvéite. et fonde Tarsier Pharma



La Dre Daphne Haim-Langford avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré quelqu’un qui allait changer sa vie pour toujours et l’a incitée à terminer son doctorat. Ce n’était autre qu’un médecin qu’elle a vu lors d’un examen de routine en raison de son inflammation récurrente des yeux.



Elle lui a dit fièrement qu’elle prévoyait de poursuivre des études en biologie et en chimie et qu’elle rêvait de devenir un jour scientifique.



“Elle m’a regardé et m’a dit : ‘Pourquoi fais-tu tant d’efforts ? Allez être secrétaire. Vous ne pourrez même pas voir dans quelques années terminer vos études », a-t-elle déclaré à Calcalist dans une interview. « Et je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire. Je pensais que c’était simplement une inflammation, pas un gros problème.”



Haim-Langford a reçu un diagnostic d’uvéite, une maladie chronique qui provoque une inflammation récurrente des yeux, et est considérée comme l’une des principales causes de la cécité d’âge moyen.



Deux tiers des personnes atteintes de la maladie verront leur vision irréversiblement endommagée et 22 % deviendront complètement aveugles. Haim-Langford (48 ans) a été diagnostiquée pour la première fois à l’âge de 8 ans, après avoir dit à sa mère qu’elle avait vu des points et des lignes se déplacer lorsqu’elle essayait de lire. Au cours de son enfance, elle a essayé plusieurs traitements et subi de nombreux examens, notamment des gouttes de stéroïdes et des injections oculaires, de la chimiothérapie et même des interventions chirurgicales. Mais personne ne pouvait supposer que la maladie finirait par endommager sa vue ou lui faire perdre la vue. “C’était dans les années 1990, avant que quiconque n’ouvre Google et ne commence à se diagnostiquer”, explique-t-elle. “Je me précipitais chez le médecin, recevais un traitement ou une injection, et j’étais convaincu que tout était fini, mais ce n’était pas le cas.”

