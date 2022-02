Un dirigeant juif bulgare faussement accusé de fraude puis visé par l’antisémitisme

03/02/2022 | L’hôpital a démenti les allégations des médias selon lesquels le Dr Aleksander Oscar, président d’une organisation juive locale, produisait des rapports médicaux frauduleux



JTA – Un important média bulgare a présenté ses excuses à Aleksander Oscar, ophtalmologiste et président de l’organisation Shalom qui représente les Juifs de Bulgarie, pour l’avoir faussement accusé d’avoir détourné de l’argent du fonds national d’assurance maladie de la Bulgarie.



L’organisation Shalom et le Congrès juif mondial avaient qualifié d’antisémites la plupart des critiques formulées à l’encontre d’Oscar – un événement qui avait entraîné une hausse de l’antisémitisme en ligne en Bulgarie.



« L’éditeur et l’équipe éditoriale de Pik.bg présentent leurs excuses au professeur associé Aleksander Hugo Oscar pour les informations incorrectes sur les activités et la personnalité du Dr Oscar présentées dans des articles publiés dans les médias entre mars 2020 et novembre 2021 », écrivait le site d’information le mois dernier.

