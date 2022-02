Etude israélienne: La vitamine D est bénéfique pour lutter contre le Covid-19

03/02/2022 | Le manque de vitamine D augmente de manière significative les niveaux de danger



Des scientifiques israéliens ont affirmé avoir rassemblé les preuves les plus convaincantes à ce jour qu’une augmentation des niveaux de vitamine D peut aider les patients atteints du coronavirus à réduire le risque de maladie grave ou de décès.



Les chercheurs de l’université Bar Ilan et du Galilee Medical Center affirment que cette vitamine a un impact si fort sur la gravité de la maladie qu’ils peuvent prédire comment les gens se comporteraient en cas d’infection en se basant uniquement sur leur âge et leur taux de vitamine D.



Le manque de vitamine D augmente de manière significative les niveaux de danger, concluent-ils dans une recherche publiée jeudi dans la revue PLOS One.

