Israël – Plus de 750 morts du COVID depuis le début de l’année (Ynet)

Les données du ministère de la Santé montrent que plus de personnes sont décédées en une seule journée cette semaine que pendant tout le mois de décembre ; la plupart des décès récents de COVID-19 ont plus de 80 ans



Le ministère de la Santé a déclaré jeudi que 755 personnes sont décédées des complications du COVID-19 depuis le 1er janvier 2022 et qu’au total 9 013 ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.



La semaine dernière seulement, 233 personnes sont mortes, dont 55 dimanche, le plus en une journée.



Mardi, 54 personnes sont décédées des complications du virus, mais le nombre pourrait être plus élevé et sera mis à jour par le ministère au fil du temps.



En décembre, 50 personnes sont mortes au total, moins que dimanche.

Source: YnetNews – Traduit de l’anglais

