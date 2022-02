Les avocats de Nétanyahou exigent la révélation des documents collectés par les logiciels espions (Gilad Morag – Ynet)

03/02/2022 | Les avocats de l’ancien Premier ministre Benjamin Nétanyahou et de l’ancien magnat de la communication Shaul Elovitch ont demandé jeudi au tribunal de district de Jérusalem d’aggraver les poursuites pour révéler tous les éléments collectés à la suite de l’utilisation illégale du logiciel espion Pegasus par les enquêteurs.



L’avocat de la défense a demandé que les poursuites pénales contre Nétanyahou et Elovitch soient suspendues jusqu’à ce que les documents soient mis à leur disposition.



Nétanyahou est jugé pour corruption, escroquerie et abus de confiance.

Source: YnetNews – Traduit de l’anglais

