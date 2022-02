Votre ex ou votre boss vous espionne? Voici comment vérifier si vous êtes victime d’un “stalkerware”

05/02/2022 | De plus en plus de personnes sont surveillées, contre leur volonté, sur leur téléphone portable par leur (ex-)partenaire ou par leur employeur. Un espionnage rendu possible par les “stalkerware”, des logiciels illégaux accessibles à tous. Comment cela fonctionne-t-il? Comment savoir si vous en êtes victime? Et que pouvez-vous faire? “Certaines applications peuvent même reconnaître ce que vous tapez.”



Chaque année dans notre pays, il y a des “centaines de cas” de smartphones infectés par un stalkerware, indique l’hebdomadaire Knack. Un stalkerware peut être installé sur un smartphone afin de surveiller son utilisation à distance, à l’insu et sans le consentement de l’utilisateur. Les auteurs sont souvent des (ex-)partenaires jaloux ou des employeurs qui veulent surveiller leurs employés.



“Il s’agit généralement de personnes se trouvant dans le voisinage des victimes. En effet, le logiciel doit être installé manuellement sur le téléphone de la cible”, explique Tim Cools, consultant en cybersécurité. “Il y a des apps qui ne suivent que la localisation, mais il y a aussi des apps qui peuvent, entre autres, transmettre les appels, les photos et l’historique des recherches.”

Lire l’article complet sur https://www.7sur7.be