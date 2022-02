Un gadget Apple utile pour retrouver des objets perdus deviendrait un outil pour espionner les gens

05/02/2022 | Une version silencieuse de l’AirTag d’Apple, ce capteur initialement conçu pour aider à retrouver un objet égaré par son propriétaire, serait en vente en ligne. Ce qui pose des soucis de confidentialité, car cette version pourrait être utilisée pour traquer les gens, relate le magazine d’informatique PCMag.



L’AirTag d’Apple, un capteur de localisation, risque de passer d’un dispositif inoffensif permettant de retrouver des objets perdus à un outil d’espionnage indésirable des personnes. Ces petits objets ne sont pas trop chers, très faciles à dissimuler et leur versions totalement silencieuses ont été mises en vente sur internet, annonce le magazine d’informatique PCMag.



Pour empêcher les harceleurs d’en abuser, Apple avait inclus plusieurs fonctions de sécurité qui permettent d’alerter quelqu’un de la présence d’un AirTag proche qui n’est pas le sien, y compris un signal sonore. Mais selon PCMag, sur Etsy, un site de vente en ligne, il était possible de trouver, jusqu’à très récemment, des AirTags dont le haut-parleur était physiquement désactivé. Cela a soulevé une fois de plus des problèmes de confidentialité.

