Rayan, 5 ans, coincé dans un puits au Maroc : plus que 3 mètres avant d’atteindre l’enfant

05/02/2022 | l’essentiel Un membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage de Rayan, 5 ans, tombé dans un puits asséché au Maroc, a déclaré vers 3 heures du matin, ce samedi 5 février, que la distance qu’il restait encore à creuser pour atteindre la cavité est de plus ou moins 3 mètres.



Les secours marocains creusent les derniers mètres pour tenter de sauver le petit Rayan, un enfant de 5 ans tombé le 1er février dans un puits asséché de 32 mètres étroit et difficile d’accès dans le village d’Ighrane, dans le nord du pays. Engagés dans une course contre la montre, les secouristes progressent très lentement samedi 5 février au matin.



Des images vidéo filmées par une caméra ayant pu être acheminée tout près de l’enfant ont montré il y a quelques heures qu’il était encore en vie. De l’eau et quelques vivres lui ont été glissés à l’occasion pour lui permettre de tenir encore le coup en attendant sa délivrance, indique L’Observateur du Maroc. Mais depuis, aucune information n’a filtré sur le sort de Rayan et plus les heures avancent, plus le doute s’installe sur les chances de le retrouver vivant.

