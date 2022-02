Les propos d’Amnesty International sur Israël sont de la calomnie

06/02/2022 09:25

Injustifiée et malveillante, l’accusation est préjudiciable à Israël comme à Amnesty International

Non, Amnesty International. Israël ne pratique pas l’apartheid contre les Palestiniens – pas plus, comme le prétend le dernier rapport en date particulièrement malveillant de la branche britannique de l’ONG, en Israël, que dans Gaza sous la férule du Hamas ou encore dans l’univers troublant de Judée et Samarie. (Le rapport accuse également Israël de mettre en œuvre l’apartheid en dehors de ces territoires. Les mots nous manquent.)

En fait, la propre minorité arabe israélienne – qui représente un peu plus d’un cinquième de la population – bénéficie exactement des mêmes droits dans ce qui est l’unique démocratie au Moyen-Orient. Ces droits comprennent l’égalité devant la loi, une représentation politique équitable, la liberté de la presse et la liberté d’expression.

Les Palestiniens de la bande de Gaza sont dirigés par une organisation terroriste répressive et meurtrière qui, étrangement, cherche à détruire Israël. Israël n’y a aucune présence, pas plus militaire que civile, s’étant retirée unilatéralement, en 2005, derrière les lignes pré-1967. La nécessité de son barrage de sécurité se renforce à chaque tentative du Hamas de déclencher un conflit transfrontalier.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com