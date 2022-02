“Tremblement de terre”, rage due à l’enquête sur l’utilisation dulogiciel Pegasus par la police

07/02/2022 09:56

L’enquête du journal Calcalist révèle l’ampleur de la portée que la police a faite dans les logiciels espions de NSO et provoque une indignation générale.

Avner Nétanyahou, le fils de l’ancien Premier ministre, aurait été l’une des cibles : « Je suis sous le choc. »

Le téléphone de l’ancien directeur général du ministère de la Justice a également été piraté : Appels à une enquête externe : “Les flics deviennent des criminels”

L’enquête Calcalist, qui a révélé ce matin (lundi) l’étendue de l’utilisation intensive par la police du logiciel espion Pegasus de NSO pour recueillir des renseignements sur les manifestants, les journalistes, les hommes d’affaires, les politiciens, leurs conseillers et leurs proches, provoque des réactions de colère, tant de la part des cibles d’espionnage que des politiciens De tous les coins du spectre politique en Israël. Ceux-ci réclament désormais la mise en place d’une commission spéciale d’enquête, et non l’enquête interne déjà ouverte au ministère de la Justice.

L’un des premiers intervenants à l’enquête de ce matin était Avner Nétanyahou, le fils de l’ancien Premier ministre Benjamin Nétanyahou. Selon l’enquête, un numéro secret enregistré à son nom a été collé dans l’unité secrète des sceaux de la police, mais une enquête a révélé une correspondance en langue féminine d’Avner.

La police a conclu qu’il pourrait s’agir du téléphone portable que l’épouse de l’ancien Premier ministre, Sarah Nétanyahou, utilise parfois.

Lire l’article complet sur https://www.ynet.co.il