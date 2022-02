La défense cherche à stopper le procès de Nétanyahou : “Le spectacle doit etre suspendu”

07/02/2022 10:05

Le procès de l’ancien Premier ministre a repris devant le tribunal de district de Jérusalem, au milieu d’informations selon lesquelles la police aurait installé des logiciels espions sur des personnalités clés du procès.

Le procès de l’ancien Premier ministre et chef de l’opposition Benjamin Nétanyahou doit reprendre ce matin (lundi) devant le tribunal de district de Jérusalem, mais la défense a cherché à arrêter le procès à la lumière de la publication de Calcalist selon laquelle la police a installé le logiciel espion Pegasus sur les téléphones de nombreuses personalités , y compris des personnalités clés du procès Nétanyahou.

Comme mentionné, plus tôt ce matin, le journal “Calcalist” a publié une liste de personnalités publiques qui, selon le rapport, ont installé le logiciel espion “Pegasus” dans leurs téléphones portables afin de les suivre.

Entre autres choses, le logiciel aurait été installé par des personnalités clés du procès du président de l’opposition Benjamin Nétanyahou : le témoin d’État Shlomo Pilber, la femme d’affaires Iris Elowitz et l’ancien PDG de Walla Ilan Yeshua. Il a également été signalé que la police avait également installé le logiciel sur un appareil enregistré au nom du fils de l’ancien Premier ministre, Avner Nétanyahou.

