Des PDG des ministères gouvernementaux aux journalistes et aux hommes d’affaires : l’infection de masse à Pegasus a atteint tout le monde

07/02/2022 10:04

Des militants protestataires, Des handicapés et des Éthiopiens, des cadres de sociétés géantes, des maires et même des proches du premier ministre ; Tous étaient la cible de la police, qui a installé le logiciel de surveillance NSO sur leur téléphone et récupéré des informations personnelles ; Le tout avant l’ouverture d’une enquête et sans autorisation légale ; Voici à quoi ressemble une police qui a renoncé à sa responsabilité publique

Le nom de code “stérile” était “Technology and Data Oriented Policing”. Mais derrière le titre propre se cachait une réalité effrayante, également dans son essence et maintenant il s’avère que même dans sa portée inconcevable

L’enquête du journal Calcalist révèle que l’utilisation de “l’outil” , le cyber-logiciel offensif PEGASUS de NSO, n’était pas “locale” ou limitée à quelques cas.

L'”outil” est devenu l’un des outils les plus utilisés par la police pour recueillir des renseignements.

Chez qui Pegasus n’a pas été installé?

Des politiciens, des hommes d’affaires de haut rang, des PDG de ministères, des maires, des dirigeants de sociétés géantes, des journalistes, des organisateurs de manifestations de presque tous types et de tous sexes, des conseillers du Premier ministre et de sa famille.

Le personnel de la division spéciale Cyber-Signet de la police s’est introduit secrètement et sans mandat du tribunal pendant des années par l’intermédiaire de Pegasus (“Saifan” dans le jargon policier) et les a saisis sans l’autorisation légale de le faire, une conduite que les juges n’auraient pas approuvé , et dès que le barrage a été rompu, l’inondation est arrivée.

Lire l’article complet sur https://www.calcalist.co.il