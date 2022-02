Vidéo antisémite : Hervé Ryssen et un prêtre condamnés

08/02/2022 19:08

Les deux hommes ont décrit les juifs “comme un problème dont la solution passe par le combat continuel et l’extermination”

L’extrémiste de droite multirécidiviste Hervé Lalin, dit Ryssen, et un prêtre, Olivier Rioult, ont été condamnés mardi à des amendes pour injures et incitation à la violence envers les juifs, pour des propos tenus dans une vidéo diffusée sur YouTube à l’été 2019.

Hervé Lalin – ex-membre du Front National, qui se présente comme écrivain et réalisateur – a été condamné à 2 000 euros de jours-amende (une amende qui, si elle n’est payée, se transforme en jours de prison).

L’abbé Rioult, auteur notamment d’un ouvrage intitulé « de la question juive, synthèse », a pour sa part écopé d’une amende de 1 000 euros avec sursis.

