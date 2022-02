Un nageur traqué pour une blague sur Erdogan : nouvel exemple des tensions avec les sportifs turcs

09/02/2022 11:10

Les menaces à l’égard du nageur olympique turc Derya Buyukuncu constituent une nouvelle étape dans la bataille entre le président et ses opposants. Si le sport reste un vecteur politique pour le chef d’État, toute hostilité politique demeure vertement réprimandée.

On peut rire de tout… mais pas avec n’importe qui. Malade du Covid depuis le 5 février, le président de la Turquie, M.Erdogan, n’a pas aimé la plaisanterie d’un ancien nageur (médaille de bronze au championnat du monde 2000) à son sujet. Sur son compte Twitter, Derya Buyukuncu annonçait préparer des confiseries pour l’enterrement d’Erdogan. Le bureau du procureur d’Istanbul a diligenté une enquête pour « messages d’ordre criminel sur les réseaux sociaux ». Un mandat d’arrêt a même été émis.

Le chef d’État a tenu à se justifier. Pour lui « ce délit ne (doit pas rester) impuni : c’est (son) devoir de protéger le respect de ma fonction, de la présidence. Ça n’a rien à voir avec la liberté d’expression. » Cet incident fait suite à d’autres scandales entre la présidence turque et des sportifs, opposés à la doctrine politique.

