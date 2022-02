En Réponse À Un Tir Sur Son Territoire, Israël Frappe Des Sites De Lancement De Missiles En Syrie

09/02/2022 11:03

Un missile anti-aérien syrien a explosé au-dessus d’Israël dans la nuit, aucune interception n’a été effectuée

Tsahal a annoncé mercredi avoir pris pour cible des sites de lancement de “missiles sol-air” en Syrie, “y compris des radars syriens et des batteries anti-aériennes”, après des tirs menés plus tôt depuis ce pays, qui ont provoqué le déclenchement de la sirène d’alerte dans plusieurs localités.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, des installations militaires et des milices pro-iraniennes se trouvent dans la zone qui a été visée.

“Des sirènes ont retenti, il y a peu de temps, à Umm Al-Fahm et dans la région de Samarie suite au lancement d’un missile anti-aérien depuis la Syrie, qui a explosé en l’air. Aucune interception n’a été effectuée”, a aussi tweeté Tsahal.

