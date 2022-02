Turquie : l’inflation fait s’envoler les prix de l’énergie, la population grelotte

09/02/2022 19:03

La neige est tombée en abondance sur Ankara et la nuit, le thermomètre plonge à – 10°C. Pourtant, Dondu Isler, 61 ans, éteint les radiateurs de ses deux chambres pour contenir l’envolée de ses factures. Avec une inflation officielle de 48,7% en janvier sur un an, le coût de la vie quotidienne ne cesse de renchérir et les prix du gaz et de l’électricité sont devenus insupportables pour les classes moyennes.

“Seuls le salon et la cuisine sont chauffés, au strict minimum. On essaie de se réchauffer avec des couvertures”, raconte Dondu, femme au foyer qui vit avec son mari de la retraite de ce dernier, un ancien gardien de chantier qui touche 2 400 livres turques par mois (154 euros environ).

De toutes les difficultés auxquelles ils font face, le plus dur pour eux est l’augmentation des tarifs de l’électricité au 1er janvier, entre 52% et 127% selon une tarification graduelle liée à la consommation. Entre le gaz et l’électricité, de nombreux Turcs ont vu leurs factures doubler voire tripler du jour au lendemain. Le coût de l’énergie est devenu un sujet de conversation récurrent, notamment chez les commerçants qui sont soumis à une tarification plus élevée.

Certains bars ajoutent désormais un service de 4 livres (25 centimes) aux clients qui consomment en terrasse chauffée.

