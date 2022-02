Israël: la police aurait utilisé le logiciel espion Pegasus à 240 reprises entre 2015 et 2020

10/02/2022 08:15

Une enquête interne au sein de la police n’a jusqu’à présent trouvé “aucune preuve de violation de la loi”

Le logiciel d’espionnage Pegasus de NSO Group a été utilisé contre 90 cibles pendant les trois années de mandat de Roni Alsheich, entre 2015 et 2018, a rapporté Channel 12 mercredi soir, peu après que l’ancien commissaire de police a fermêment nié tout acte répréhensible de la police sous sa surveillance.

Selon la chaîne, qui n’a pas donné sa source, des logiciels espions ont été utilisés contre 150 autres cibles pendant que Motti Cohen occupait le poste de commissaire de police par intérim entre 2018 et 2020.

Channel 12 n’a pas précisé si, selon ses informations, ces 240 personnes ont toutes été piratées sur ordre du tribunal ou non.

La police a insisté sur le fait que toute utilisation de logiciels espions pour accéder aux téléphones a été faite dans le strict respect des ordonnances judiciaires, démentant les rapports des médias sur l’abus généralisé de leurs pouvoirs pour espionner des citoyens innocents sans l’autorisation des tribunaux.

