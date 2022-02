Israël, 1er pays à autoriser les gros drones de haut vol dans l’espace aérien civil

11/02/2022 18:57

Egalement acheté par la Suisse, le drone StarLiner d’Elbit Systems collectera des données à des fins de sécurité et d’environnement

Le ministère des Transports a certifié le drone StarLiner, de l’entreprise de défense Elbit, pour des vols dans l’espace aérien civil, faisant d’Israël le premier pays au monde à autoriser ce type de drones dans ce cadre d’opérations, a annoncé elle-même, mercredi, la société.

L’Autorité de l’aviation civile de l’État d’Israël a délivré l’autorisation fin décembre, au terme d’une période d’évaluation de plus de six ans, bien que la compagnie n’ait annoncé la nouvelle que mercredi.

« Nous sommes fiers de délivrer le certificat de type au drone Hermes Starliner, l’autorisant à voler dans l’espace aérien civil comme tout autre avion civil. Pour autant que la CAAI le sache, il s’agit d’une première mondiale », a déclaré le chef de l’Autorité de l’aviation civile israélienne, Joel Feldschuh, dans un communiqué publié par Elbit.

