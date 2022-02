Des élus du Likud boycottent la radio militaire après la mise à l’écart de Bardugo

11/02/2022 18:59

L’animateur ne présentera plus son émission quotidienne à 17 heures ; il conserve un programme le vendredi matin

La radio militaire a annoncé jeudi matin que Jacob Bardugo, un commentateur de droite et soutien fervent de l’ex-Premier ministre Benjamin Nétanyahou, cesserait de présenter l’émission d’information quotidienne de 17 heures.

Selon la présidente de la station de radio, Galit Eltstein, cette initiative vise à clairement séparer information et engagement politique au sein de la station.

La radio de l’armée israélienne – Galei Tsahal – avait été considérée pendant de nombreuses années comme la première station de radio du pays. Gérée par l’armée et financée par les contribuables, elle n’était pas un outil de propagande gouvernementale ou militaire, mais un média crédible qui garantissait à la fois la liberté journalistique et l’impératif de Tsahal de ne pas s’aventurer dans les eaux troubles de la politique politicienne et partisane.

