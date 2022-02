Israël: des centaines de personnes pourraient décéder du coronavirus dans les semaines à venir (responsables de la Santé)

11/02/2022 18:55

Plus de 36.000 nouveaux cas ont été rapportés ces dernières 24h

Selon des hauts responsables israéliens de la Santé, des centaines de personnes pourraient décéder du coronavirus dans les semaines à venir.

Depuis début janvier, 1.141 personnes ont perdu la vie suite à une infection au Covid-19, soit 12 % de l’ensemble des décès qui s’élève pour l’heure à 9.399.

D’après une analyse des données, le taux de personnes décédées non vaccinées âgées de 60 ans et plus est 10 fois supérieur au taux de celles qui avaient reçu les injections de vaccin Pfizer.

