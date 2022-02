Turquie: une cellule iranienne qui complotait l’assassinat d’un Israélien démantelée

11/02/2022 18:59

Selon les médias locaux, huit personnes ont été appréhendées ; elles prévoyaient de tuer l’homme d’affaires Yair Geller pour venger le meurtre d’un célèbre scientifique iranien

Les services de renseignement turcs ont déjoué un projet iranien d’assassinat d’un homme d’affaires israélien dans le pays, selon des informations parues dans les médias turcs, vendredi. Ces informations n’ont pas été confirmées.

Les autorités ont appréhendé huit personnes ces derniers jours au cours d’opérations menées dans ce dossier, selon le journal Sabah et de nombreux autres médias.

Une cellule iranienne formée de neuf membres – certains Iraniens et d’autres Turcs – avait été envoyée pour assassiner Yair Geller, homme d’affaires israélo-turc qui vit à Istanbul et qui est propriétaire d’une firme d’ingénierie spécialisée dans les technologies aérospatiales.

