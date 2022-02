Ukraine : les ports espagnols en état d’alerte pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe

13/02/2022 | Madrid accroît les livraisons de GNL en provenance d’Algérie, l’OTAN discute avec d’autres fournisseurs. Objectif : se passer du gaz russe si la guerre éclate.



Barcelone pourrait devenir une tête de pont de l’approvisionnement de l’Europe en gaz, si la Russie se lançait dans un conflit armé en Ukraine et coupait le robinet de gaz vers l’UE.



“Une action préventive pour renforcer le système gazier et anticiper les problèmes liés à la volatilité des prix” en Europe. Tel est l’argument avancé par l’opérateur espagnol Enagas pour expliquer la fébrilité qui règne actuellement dans les ports de la péninsule ibérique. Une fébrilité due aux difficultés d’approvisionnement induites en Espagne par la fermeture en novembre du gazoduc Maghreb Europe en provenance d’Algérie, via le Maroc. Et depuis quelques jours, disent des sources gouvernementales, par la menace d’un conflit armé en Ukraine. Entreprise anciennement détenue par l’Etat et cotée à la Bourse de Madrid depuis vingt ans, Enagas possède 11 000 kilomètres de gazoducs. Elle contrôle cinq des six terminaux de regazéification en activité que compte l’Espagne. C’est plus que n’importe quel autre pays en Europe, où les terminaux de ce type sont, au total, au nombre de 32.



Ces usines, où arrivent les méthaniers transportant par mer le gaz naturel liquéfié (GNL), sont situées à Bilbao (dans le golfe de Gascogne), Huelva (à l’entrée du détroit de Gibraltar), Cartagène (en face de l’Algérie), Sagonte (près de Valence)… et Barcelone, la plus ancienne du Vieux continent, sur un grand môle en plein milieu du port à containers. La capitale catalane pourrait devenir une tête de pont de l’approvisionnement de l’Europe en gaz, si la Russie se lançait dans un conflit armé en Ukraine et fermait son robinet, en réaction aux représailles que lui imposerait l’Occident en général, et l’Otan en particulier.

