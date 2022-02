Selon les procureurs de l’État, il n’y a pas eu de piratage illicite dans les dossiers impliquant Nétanyahou

13/02/2022 | Le tribunal de Jérusalem, qui avait décidé de suspendre le procès jusqu’à plus ample information, a ainsi pris connaissance des résultats de l’enquête dans le scandale Pegasus



Les procureurs de l’État ont annoncé dimanche n’avoir trouvé aucune preuve de piratage téléphonique illicite pendant l’enquête policière réalisée dans le cadre de « l’Affaire 4000 », qui implique l’ex-Premier ministre Benjamin Nétanyahou.



« Aucune action n’a été réalisée en l’absence d’une ordonnance judiciaire », ont fait savoir les procureurs à la cour de district de Jérusalem qui avait ordonné une interruption du procès en l’attente des résultats des premières investigations sur de vastes opérations de piratage illicite de téléphones par la police, des opérations menées avec l’aide du puissant logiciel-espion Pegasus qui a été développé par NSO Group.



Les procureurs ont présenté au tribunal les conclusions intermédiaires de l’enquête réalisée sur la question, une enquête dirigée par le vice-procureur-général Amit Marari et par d’anciens responsables du Mossad et du Shin Bet.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com