Le Mossad aurait déjoué 12 attaques contre des Israéliens en Turquie depuis 2020

13/02/2022 | Après la récente opération présumée déjouée en Iran, certains hommes d’affaires israéliens auraient été sommés d’être extrêmêment prudents



L’agence de renseignements israélienne du Mossad aurait aidé à déjouer 12 complots visant à commettre des attentats terroristes contre des Israéliens en Turquie au cours des deux dernières années, a rapporté samedi la Douzième chaîne.



La chaîne, qui n’a pas cité de source, a reconnu les liens entre le Mossad et l’Organisation nationale du renseignement (MIT) de Turquie, qui, selon elle, se sont renforcés ces dernières années malgré les relations diplomatiques tendues entre les deux pays.



La plupart des attentats signalés étaient liés au groupe terroriste djihadiste de l’État islamique et visaient des hommes d’affaires et d’autres Israéliens séjournant en Turquie.

