Afrique du Sud: rejet d’un recours de Zuma dans son procès pour corruption

17/02/2022 08:47

Le dernier recours de l’ex président sud-africain Jacob Zuma, qui a une nouvelle fois retardé la procédure dans son procès pour corruption, a été rejeté mercredi par la justice, confirmant la tenue de la prochaine audience le 11 avril.

L’ancien chef d’Etat de 79 ans est accusé d’avoir touché des pots-de-vin du groupe français de défense Thales dans une affaire vieille de plus de vingt ans. Il est poursuivi pour 16 chefs d’accusation d’escroquerie, corruption et racket. Thales est également inculpé pour corruption et blanchiment d’argent.

M. Zuma réclamait que le procureur général, Billy Downer, soit dessaisi, l’accusant de partialité. La justice, qui avait rejeté cette demande en octobre, a cette fois également refusé à l’ex président le droit de faire appel de cette décision.

