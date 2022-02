Une fraise israélienne remporte le record Guinness de la plus grande fraise du monde

16/02/2022 08:45

Le Guinness confirme que les fruits de 289 grammes cultivés dans la plantation de la famille Ariel sont les plus lourds jamais enregistrés

Une fraise géante cultivée en Israël et pesant 289 grammes a décroché le nouveau record du monde de la fraise la plus lourde de tous les temps, a déclaré mardi dans un communiqué le groupe Guinness, principale organisation de suivi des records.

Le fruit très pulpeux a été découvert parmi les fraisiers de la plantation gérée par la famille Ariel, dans la communauté agricole de Kadima-Zoran, dans le centre d’Israël.

Il mesurait 18 centimètres de long, quatre centimètres d’épaisseur et 34 centimètres de circonférence, selon le communiqué.

