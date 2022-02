L’Armée Marocaine décide d’acquérir le système Barak MX

16/02/2022 08:39

Moins de trois mois après la visite du ministre israélien de la Défense Benny Gantz à Rabat, l’armée marocaine décide d’acquérir le système de défense Barak MX. Les détails d’un contrat hors normes.

Dans les milieux proches de la défense israélienne, on évoque une « très grosse transaction ». Les Forces armées royales marocaines (FAR) vont débourser 500 millions de dollars afin d’acquérir le système de défense aérienne et antimissile Barak MX, fabriqué par l’entreprise Israël Aerospace Industries (IAI), leader mondial du marché.

Les prémices du deal remonteraient à la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à Rabat, les 24 et 25 novembre dernier. (www.jeuneafrique.com)

