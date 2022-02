Affaire Nétanyahou: un témoin a été espionné avec le logiciel Pegasus, mais d’apres les procureurs le procès doit se poursuivre comme prévu

Le logiciel d’espionnage a été activé sur le téléphone de M. Filber pendant environ une journée

Les procureurs ont déclaré à la cour qu’un logiciel espion a été utilisé pour pirater le téléphone d’un seul témoin dans l’affaire, mais qu’aucun matériel découvert n’a été utilisé et que l’affaire doit continuer comme prévu, dans le cadre du procès pour corruption de l’ancien Premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Par ailleurs, ils ont affirmé au tribunal de district de Jérusalem que la seule personne liée à l’affaire qui a été espionnée avec le logiciel Pegasus du groupe NSO était Shlomo Filber, l’ancien directeur du ministère des Communications et un témoin clé.

“Il est inacceptable que des enquêteurs enquêtent eux-mêmes sans que personne ne soit interrogé et sans révéler au public les informations obtenues par un espionnage illégal”, ont-ils affirmé en soulignant que ces découvertes ne sont “que la partie émergée de l’iceberg de l’espionnage policier contre les citoyens israéliens.”

