Israël va livrer du gaz à l’Egypte via un gazoduc qui transite par la Jordanie

18/02/2022 09:31

(Agence Ecofin) – En 2018, un accord de livraison d’environ 64 milliards de mètres cubes de gaz sur dix ans avait été signé entre l’égyptien Dolphinus et les exploitants des champs gaziers israéliens Tamar et Léviathan.

Le mercredi 16 février, l’Etat hébreu a annoncé, via son ministère des Infrastructures, de l’Energie et des Ressources en eau, qu’il prévoit de livrer l’Egypte en gaz à travers un gazoduc qui part de Beit Shean en Israël, passe par la ville portuaire d’Aqaba en Jordanie avant d’arriver en Egypte.

Les premières livraisons via la nouvelle voie sont annoncées pour débuter durant le mois de février 2022. Le nouveau circuit de livraison va augmenter les exportations de gaz israélien vers l’Egypte de plus 50 %.

Lire l’article complet sur https://www.agenceecofin.com