Michael Brodsky, ambassadeur d’Israël, convoqué par Kiev pour réprimande

La réprimande fait suite à une conversation que le directeur général du ministère des Affaires étrangères Alon Ushpiz a eue avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Michael Bogdanov, envoyé du président Vladimir Poutine au Moyen-Orient.

Ushpiz avait déclaré à Bogdanov qu’« Israël est attaché à la sécurité de ses citoyens vivant en Ukraine et a demandé à la Russie d’aider Israël à les sauver en cas de guerre et d’occupation potentielle des territoires ukrainiens par les Russes ».

Brodsky a déclaré aux diplomates ukrainiens lors de la réunion qu’Ushpiz avait cherché à relayer deux messages dans sa conversation téléphonique avec Bogdanov : la désescalade et l’inquiétude concernant la sécurité des représentants et citoyens israéliens.

