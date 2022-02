L’enquête sur NSO et la police israélienne

17/02/2022 10:11

Le contrôleur d’État, Matanyahu Engelman : “Les vétérans des unités de renseignement se joindront à l’examen de l’affaire NSO et police”

Le contrôleur d’État, Matanyahu Engelman , qui pourrait être la seule partie indépendante dans l’affaire, a annoncé qu’il vérifierait s’il y a eu un écart par rapport à l’autorité dans l’utilisation de Pegasus et si la législation en vigueur autorise une telle utilisation.

Il vérifiera également la sécurité des informations copiées. L’audit comprendra également le bureau du procureur de l’État

Le contrôleur d’État Matanyahu Engelman a annoncé jeudi 7 fevrier, que des vétérans des unités de renseignement rejoindraient l’équipe d’audit sur l’utilisation par la police du logiciel Pegasus de NSO. L’auditeur a déclaré qu’il vérifierait s’il y avait eu un manquement à l’autorité, si l’enquête permettait l’utilisation de NSO, quelles étaient les procédures de piratage des téléphones et si la sécurité des informations sur le matériel copié à partir des appareils était suffisante. L’auditeur, comptable de profession, a pris la parole aujourd’hui lors de la cérémonie d’agrément des nouveaux comptables à Jérusalem.

Engelman a annoncé immédiatement après la révélation du journal Calcalist qu’il avait prévu à l’avance une critique de l’utilisation des moyens technologiques parmi les forces de l’ordre, y compris le parquet et la police, et cela inclurait l’utilisation de Pegasus.

La semaine dernière, il est apparu qu’une commission d’enquête d’État serait mise en place, et les chances que l’enquête du contrôleur soit menée étaient minces, mais étant donné que le gouvernement a évité de mettre en place une commission d’enquête, le contrôleur pourrait devenir le seul enquêteur indépendant.

Lors de la cérémonie de jeudi dernier, Engelman a déclaré : « Sans prendre à la légère l’enquête interne qui se déroule au ministère de la Justice, elle est importante pour l’audit du contrôleur de l’État, qui est un organe indépendant. Le maintien de la vie privée est la pierre angulaire d’un État démocratique. Il a déclaré: “Nous n’avons pas l’intention de nous fier à ces publications et à d’autres, mais de procéder à un examen horizontal de toute la conduite des forces de l’ordre par des moyens technologiques.”

Il a ajouté: “L’équipe d’enquête est dirigée par la division de l’application de la loi, ainsi que la division cyber que j’ai créée lors de ma prise de fonction. Nous avons l’intention d’inclure dans l’équipe des consultants experts dans le domaine de la technologie, y compris des unités de renseignement. “La technologie, ainsi que les procédures d’utilisation de ces moyens sur les téléphones des citoyens. Nous vérifions également la sécurité des informations des données collectées par la police, si elles sont protégées contre les fuites d’informations.

