Joe Biden convaincu que Poutine a décidé d’attaquer dans les prochains jours et pourrait viser Kiev

19/02/2022 09:40

Le président américain n’a pas fermé la porte à la diplomatie mais semble plus que jamais pessimiste

Jusqu’à présent, le renseignement américain parlait d’une forte probabilité tout en soulignant que Moscou n’avait pas encore tranché. Mais pour la première fois, vendredi soir, Joe Biden s’est dit « convaincu » que Vladimir Poutine avait pris « la décision » d’envahir l’Ukraine et que la multiplication des heurts visait à créer une « fausse justification » pour lancer l’offensive dans « la semaine » ou même « les jours » qui viennent. « Nous pensons qu’ils prendront Kiev pour cible, une ville de 2,8 millions d’innocents », a ajouté le président américain dans une allocution depuis la Maison Blanche.

Le président américain a laissé la porte ouverte au dialogue. Tant qu’une invasion ne s’est pas produite, « la diplomatie est toujours une possibilité », a-t-il estimé, annonçant une rencontre entre son secrétaire d’Etat Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov jeudi prochain « en Europe ».

Pour « éviter le pire », Paris a fait savoir de son côté que le président français Emmanuel Macron allait s’entretenir dimanche au téléphone avec Vladimir Poutine, au lendemain d’un appel avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

