Rencontre de responsables turcs et israéliens à Jérusalem avant la visite du [très naïf] président Herzog

Dans des déclarations de janvier, M.Erdogan avait dit espérer que la visite de M. Herzog ouvre “une nouvelle voie dans les relations” entre les deux pays

Une délégation turque de haut rang s’est rendue au ministère israélien des Affaires étrangères et à la résidence du président en prévision de la visite à venir d’Isaac Herzog en Turquie.

La délégation est dirigée par Ibrahim Kalin, porte-parole et conseiller principal du président turc M.Erdogan, et du vice-ministre des Affaires étrangères Sadate Onal. Ils ont rencontré le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, et le directeur général du bureau du président, Eyal Shviki.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com