Les Rafale grecs seront plus nombreux face à la Turquie

19/02/2022 17:04

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a tenu sa promesse. Le Parlement grec a approuvé le projet de loi visant à l’achat de 6 Rafale de Dassault Aviation neufs supplémentaires le 16 février, des appareils qui s’ajouteront aux 18 avions déjà contractualisés (6 appareils neufs et 12 exemplaires prélevés dans la flotte de l’armée de l’Air et de l’Espace) il y a un an.

Pour rappel, les 6 premiers Rafale de l’armée de l’air grecque, issus de la flotte française et livrés au standard F3-R, ont rejoint sur la base aérienne de Tanagra, près de Thèbes le 19 janvier dernier.

