Un groupe de hackers lié à l’Iran cible le cyberréseau turc

18/02/2022 16:54

ANKARA: L’Iran a intensifié sa cyber campagne de longue date contre la Turquie par le biais de pirates informatiques parrainés par l’État, qui ciblent des sites gouvernementaux et privés de premier plan depuis novembre 2021.

Les experts estiment que cette intensification est une réaction contre les tentatives d’Ankara de normaliser ses relations avec des pays tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et Israël.

MuddyWater, un groupe de pirates informatiques lié au ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité, serait à l’origine de ces cyberattaques, qui font intervenir des vecteurs d’infection tels que des pièces jointes PDF malveillantes et des documents Microsoft Office intégrés dans des courriels de phishing.

