Turquie: un journaliste local tué par balles

19/02/2022 08:33

Directeur et rédacteur en chef du quotidien local Ses Kocaeli (La Voix de Kocaeli), Gungor Arslan a été visé par un assaillant armé dans son bureau.

Grièvement blessé, le journaliste est décédé dans l’hôpital de la ville où il avait été transféré.

Dans ses deux dernières publications, la victime avait reproché au maire de Kocaeli, élu de l’AKP (Parti de la justice et du développement, au pouvoir), d’attribuer des appels d’offres à des groupes proches de son parti. Gungor Arslan avait déjà été victime d’une attaque physique et avait subi une mise en examen pour ses articles. «Beaucoup voyaient en lui du courage à traiter les affaires de corruption», a déclaré à l’Agence France Presse Erol Onderoglu.

