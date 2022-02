Israël/Pegasus: le journaliste qui a révélé l’affaire défend ses allégations

20/02/2022 08:16

“J’ai juré à mes sources : je vous protégerai jusqu’à ce que toute la vérité soit révélée”

Le journaliste israélien qui a révélé l’utilisation illicite présumée du logiciel espion Pegasus par la police sur des civils a défendu son reportage samedi, alors qu’une enquête est en cours.

Un journaliste du quotidien Calcalist a fait des allégations explosives sur la police israélienne qui aurait utilisé des logiciels espions sans surveillance appropriée.

Cependant, les responsables gouvernementaux ont récemment fait marche arrière, avec des enquêtes distinctes de la police et du procureur général adjoint censées démystifier en grande partie les affirmations non sourcées des journaux.

Le logiciel d’espionnage Pegasus de NSO Group aurait été utilisé contre 90 cibles pendant les trois années de mandat de l’ancien commissaire de police israélien Roni Alsheich , entre 2015 et 2018.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv