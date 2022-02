Israël: le cabinet approuve un projet de loi sur l’augmentation du salaire minimum, fustigé par plusieurs ministres

20/02/2022 08:47

“C’est une érosion des salaires et non une augmentation”

Le cabinet a approuvé dimanche les modifications législatives nécessaires à un programme d’aide économique dont le point principal consiste en une augmentation du salaire minimum, malgré l’opposition de plusieurs ministres le jugeant inadéquat.

Dans le cadre de ce plan proposé par le ministre des Finances, Avigdor Liberman, le salaire minimum mensuel devrait progressivement passer à 6.000 shekels (1.652 euros) d’ici la fin de 2025.

Mais la première hausse, qui aura lieu au mois d’avril, augmentera le salaire minimum de seulement 0,54 shekel de l’heure (0,15 euro) soit de 5.300 shekels par mois (1.460 euros) à 5.400 shekels (1.487 euros), une hausse de moins de 2%.

Les ministres des partis travailliste et Meretz ont voté contre le plan, qui doit encore être approuvé par la Commission parlementaire du travail et des affaires sociales, dont la présidente, Efrat Rayten (Parti travailliste), a déjà déclaré que des changements devraient y être apportés.

“C’est une érosion des salaires et non une augmentation”, a protesté la ministre de la Protection de l’environnement, Tamar Zandberg, appelant à revoir le projet.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv